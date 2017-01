Meningite: HappyAgeing, anziani più colpiti da pneumococco

5 gennaio 2017- 15:38

Regioni diano attuazione a Piano vaccinale

Roma, 5 gen. (AdnKronos Salute) - Nel 2015 sono stati segnalati 1.256 casi di malattia invasiva da pneumococco con un incremento rispetto al 2013 (977 casi) e al 2014 (957 casi). E l'incidenza è maggiore negli anziani dopo i 64 anni e nei bambini nel primo anno di vita. Lo ricorda HappyAgeing, l’Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo che fa un appello alle Regioni per "la piena attuazione del Piano vaccinale previsto nei nuovi Lea" che "prevede la vaccinazione per pneumococco (una volta nella vita) per gli over 65 oltre alle categorie a rischio come i pazienti cronici". "La regione in cui si è verificato un aumento consistente dei casi - osserva HappyAgeing - è la Lombardia (da 355 casi nel 2014 a 534 casi nel 2015). Incrementi più modesti hanno riguardato il Piemonte (166 casi nel 2014 e 201 nel 2015) e l'Emilia Romagna (96 casi nel 2014 e 137 nel 2015). Anche in Toscana, Lazio, Liguria e Sardegna, si è registrato un aumento. Persiste, comunque, un numero di casi segnalati relativamente basso in alcune grandi regioni (Campania, Puglia, Sicilia, Toscana)"."Anche se non parliamo di epidemia, i casi annui di meningite da meningococco, secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore della sanità, sono più o meno stabili e inferiori a quelli di meningite da pneumococco, la cui incidenza colpisce soprattutto gli over 64 e che, insieme alle altre forme di malattia invasiva da pneumococco, sono oltre mille l’anno - afferma il presidente HappyAgeing, Michele Conversano - La risposta c’è ed è nei nuovi Lea che prevedono la vaccinazione gratuita per gli anziani e per tutte le persone con malattie croniche. Facciamo un appello alle Regioni perché attuino pienamente, con una chiamata attiva, quanto previsto nelle disposizioni ministeriali".