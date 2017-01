Meningite, migliora la bimba ricoverata al Gemelli di Roma

19 gennaio 2017- 17:07

Asl Rm 1, situazione sotto controllo, in attesa di risultati su ceppo meningococco

Roma, 19 gen. (AdnKronos Salute) - E' "in buone condizioni e continua a migliorare" la bimba di 6 anni alunna della scuola Nazario Sauro di Roma, ricoverata d'urgenza nei giorni scorsi al Policlinico Gemelli per una sepsi da meningococco. La bimba, attualmente nel Reparto di Pediatria diretto da Piero Valentini, sta proseguendo la terapia antibiotica, precisano dall'ospedale. "Era andata a scuola venerdì scorso, poi il ricovero e la rapida notifica del caso da parte del Gemelli, già lunedì mattina - spiega all'AdnKronos Salute Enrico Di Rosa della Asl Roma 1 - Abbiamo contattato subito l'istituto e ricostruito la rete dei contatti stretti della bimba, tra cui gli alunni della prima elementare, da sottoporre a profilassi preventiva. Una misura che ha riguardato una sessantina di persone"."La bambina era vaccinata contro il meningococco C - conferma Di Rosa, responsabile del Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica) ex Roma E - Il ceppo coinvolto non è stato ancora identificato: lo sapremo quando arriveranno i risultati delle analisi". Intanto già i familiari, gli insegnanti, i compagni di classe, gli amichetti e gli altri bimbi che frequentavano la scuola di danza insieme alla bambina sono stati sottoposti a profilassi. "E martedì abbiamo diramato una circolare ai pediatri di zona per segnalare quanto è accaduto. Tutte le misure necessarie sono state prese rapidamente, e anche per rispondere ai timori dei genitori lunedì scorso nella scuola abbiamo partecipato a un incontro con preside e rappresentanti delle classi. Non c'è motivo di allarme - conclude - la situazione è sotto controllo".