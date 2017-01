Meningite: ministero Salute, nessun problema reperimento vaccini

5 gennaio 2017- 16:25

Il punto oggi in una riunione tecnica al dicastero

Roma, 5 gen. (AdnKronos Salute) - "Non esiste alcuna evidenza di emergenza di sanità pubblica relativa alla meningite né alcuna difficoltà di reperimento dei vaccini nel Paese o interruzione nell’approvvigionamento degli stock". E' quanto fa sapere il ministero della Salute, dove questa mattina si è svolta una riunione tecnica, convocata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria, sul monitoraggio attuato dal ministero sulla situazione meningite in Italia. All'incontro hanno partecipato referenti del ministero, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Aifa, del Comando dei Nas, di Farmindustria e della Regione Toscana, con cui il ministero ha avviato da tempo un tavolo per il monitoraggio della situazione epidemiologica."Nel corso della riunione - spiega una nota - sono stati nuovamente analizzati i dati dei casi di meningite verificatisi fino ad oggi nel Paese ed è stato ribadito che non esiste alcuna evidenza di emergenza di sanità pubblica relativa alla meningite a livello nazionale. E' stata data inoltre ampia conferma che non esiste alcuna difficoltà di reperimento dei vaccini nel Paese e che non c’è stata alcuna interruzione nell’approvvigionamento degli stock"."Con riferimento alla Regione Toscana, dove da alcuni anni esiste un numero più elevato di episodi di meningococco C rispetto alle attese - aggiunge - si è valutato l’andamento della casistica e concordato di proseguire con la collaborazione in atto. E' stata, infine, rammentata l’importanza di seguire il calendario vaccinale e di consultarsi con il proprio medico in merito all’opportunità e alle tempistiche delle vaccinazioni".