Milano, mamme no-vax in protesta davanti a Ordine medici

20 maggio 2017- 16:13

Roma, 20 mag. (AdnKronos Salute) - Una ventina di mamme no-vax, con bimbi e cartelli inneggianti alla 'libertà di scelta', davanti alla sede dell'Ordine dei medici di Milano, in Via De Amicis. L'Ordine oggi ha convocato il dottor Dario Miedico, celebre per le sue posizioni no-vax, davanti alla Commissione medica, riunita per esaminare le situazioni riguardanti "diversi medici iscritti". Miedico viene ascoltato in merito ad alcune sue posizioni sul ricorso ai vaccini espresse in incontri pubblici e su internet, aveva fatto sapere l'Ordine di Milano. A lui, evidentemente, la solidarietà del gruppetto di mamme, all'indomani del via libera in Consiglio dei ministri al decreto sull'obbligatorietà dei vaccini.