Morbillo, cameriere ricoverato a Belluno: 250 contatti in hotel

20 luglio 2017- 20:24

Roma, 20 lug. (AdnKronos Salute) - Ancora casi di morbillo in hotel. Dalla Ulss di Belluno è arrivata al ministero della Salute la segnalazione relativa a un giovane cameriere di Pesaro ricoverato per morbillo a Belluno. Sarebbero 250 le persone entrate in contatto con il giovane in un hotel di San Martino di Castrozza.