Msf, pronti a intervenire nelle aree del terremoto se autorità ce lo chiedono

19 gennaio 2017- 17:37

Roma, 19 gen. (AdnKronos Salute) - "Se le autorità italiane preposte all'emergenza richiedessero il nostro supporto, noi siamo pronti a intervenire". A offrirsi per le operazioni di soccorso dopo il nuovo sisma che ha flagellato il centro Italia è Medici senza frontiere, in un post sul suo profilo Facebook. "Siamo profondamente dispiaciuti per le ore drammatiche che tante persone stanno vivendo nel Centro Italia. A loro e ai soccorritori in azione sul posto - sottolinea l'organizzazione umanitaria - vogliamo esprimere la nostra più profonda solidarietà e vicinanza".