Musica: Firenze, i DeProducers con 'Botanica' al MusArt Festival sabato

17 luglio 2017- 16:54

Per il tour del progetto Aboca tappa in Piazza della Santissima Annunziata

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Tappa a Firenze, in Piazza della Santissima Annunziata, per 'Botanica', il progetto culturale multimediale sviluppato dal collettivo musicale DeProducers – che riunisce i musicisti e produttori Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci – in collaborazione con il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e l’azienda Aboca.Il peculiare sound di 'Botanica' sarà protagonista il 22 luglio nel capoluogo toscano in occasione del MusArt Festival: chitarra, basso e tastiera possono danno al rumore della linfa che scorre nelle arterie vegetali, all’energia del granulo pollinico che perpetua la specie arborea, alla potenza della radice che àncora la pianta al terreno e la fortifica fornendole acqua e sali minerali. Tutto questo avviene perchè in 'Botanica' l’arte offre una sponda alla scienza per tradurre in emozioni il grande apparato ingegneristico che muove il mondo vegetale. (segue)