1 febbraio 2019- 13:16 Nasce task force per contrastare le 'bufale chimiche'

Pisa, 1 feb. (AdnKronos Salute) - Valentina Domenici del Dipartimento di Chimica e Chimica industriale dell'Università di Pisa è entrata a far parte del neonato Gruppo per la diffusione della cultura chimica della Società di chimica italiana (Sci). Il gruppo attivo da gennaio sta già organizzando numerose iniziative in tutta Italia, anche legate all'anno internazionale della Tavola periodica degli elementi, designato per il 2019 dall'Unesco per celebrare la ricorrenza dei 150 anni dalla prima pubblicazione ad opera di Dimitri Ivanovich Mendeleev nel 1869."Nel corso dell'ultimo Congresso nazionale della Sci abbiamo organizzato una sessione dedicata alla comunicazione - racconta Domenici - Proprio in questa occasione è nata l’idea di attivare un gruppo di lavoro che si occupasse del tema anche per contrastare le cosiddette 'fake news' che purtroppo interessano direttamente anche la chimica, basti pensare alla bufala delle scie chimiche".Il Gruppo per diffusione della cultura chimica nasce infatti dalla consapevolezza che il mondo di oggi abbia bisogno di tornare a credere nella chimica e nel suo ruolo chiave nel garantire il benessere e lo sviluppo. Insieme a Domenici ne fanno parte altri 7 soci della Sci: Sara Tortorella, Stefano Cinti, Valeria Costantino, Elena Lenci, Adriano Intiso, Alberto Zanelli e Luciano D'Alessio.