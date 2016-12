Natale: è già 'hit' la canzone dei ragazzi dell'Istituto tumori di Milano

In 24 ore 'Palle di Natale' virale sul web

Milano, 23 dic. (AdnKronos Salute) - Il 'tormentone' musicale del Natale 2016 porta la firma dei ragazzi che lottano contro il cancro all'Istituto nazionale tumori di Milano. Il video di 'Palle di Natale' (Smile, It's Christmas Day), brano scritto e cantato dagli adolescenti del Progetto giovani della Pediatria dell'Int, in sole 24 ore è stato visualizzato da oltre 1 milione e 300 mila utenti della Rete su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=hFNXCuPCbLA). Gli auguri dei teenager che hanno messo in musica le loro feste in corsia sono diventati 'virali' non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Oltre che online, si stanno diffondendo anche via WhatsApp. La canzone è scaricabile anche su iTunes e il ricavato aiuterà a sostenere i progetti dell'Associazione Bianca Garavaglia. "Un risultato incredibile e che ci rende fieri del Progetto giovani, realizzato come supporto alla cura tradizionale dai medici della Pediatria diretta da Maura Massimino - commenta il presidente dell'Irccs di via Venezian, Enzo Lucchini - In particolare grazie al lavoro del dottor Andrea Ferrari e del ricercatore e cantante Stefano Signoroni, che hanno coinvolto nella realizzazione della canzone 29 ragazzi tra i 15 e i 25 anni (18 in cura e 11 fuori trattamento). Con questa canzone rinnoviamo a tutti gli auguri dell'Istituto nazionale tumori con la speranza che, sostenendo le iniziative della Pediatria e la ricerca dell'Int, si possa arrivare a trovare cure sempre più efficaci per combattere il cancro".