Natale: fino a 3 Kg in più sotto l'albero, +1.500 kcal al dì per un mese

27 dicembre 2016- 12:50

Indagine fra esperti svela gli errori più comuni a tavola e detta il decalogo 'smaltipanettone'

Milano, 27 dic. (AdnKronos Salute) - Il Natale quando arriva arriva, recita un vecchio spot. Ma se da calendario dura solo un giorno, a tavola si protrae per settimane. Dall'inizio di dicembre l'eccesso calorico quotidiano ammonta a 1.500 kilocalorie in più, con il risultato che al termine delle festività l'ago della bilancia arriva a segnare + 3 chili. La pensa così la maggioranza degli esperti protagonisti di un'indagine di 'In a Bottle', condotta con metodologia Woa (Web Opinion Analysis) su circa 50 portali, forum e community di nutrizionisti, dietologi e medici. Per il 74% del campione l'aumento di peso regalato dal Natale è reale. Basandosi sulla loro esperienza, gli esperti stimano che durante le feste di fine anno si ingrassi in media di 2 kg (secondo il 24% dei camici bianchi), per arrivare ai 3-4 kg (32%), senza escludere la possibilità di sfiorare addirittura i +5 kg (18%). Per il 22% del campione soltanto una minoranza degli italiani riesce a limitare i danni, contenendo l'aumento a 1 solo kg in più rispetto all'ultimo controllo peso pre-festivo. I perché di questa 'zavorra'? La maggior parte degli esperti (78%) ritiene che il vero problema sia la continuità nell'assunzione di calorie in eccesso, ossia l'abitudine di 'anticipare' le abbuffate natalizie e di continuarle anche nei giorni liberi da ricorrenze. A guidare la lista degli errori c'è la tendenza a mangiare cibi ipercalorici durante l'intero arco della giornata (citata dal 66% del campione), spiluccando a ogni ora. In molti poi trascurano ogni buona regola di sana alimentazione e idratazione (42%). E a ciò si aggiungono un abuso nel consumo di bevande alcoliche (35%), la mancanza di ogni forma di abbinamento corretto tra i diversi cibi (23%), e le minori occasioni di 'bruciare' le calorie ingerite (45%). La ricerca indaga anche sulle ragioni degli eccessi. Gli esperti puntano il dito contro un mix di cause, e la prima è che si mangia per provare a vincere la noia (55% del campione). Non aiutano nemmeno le maratone davanti alla tv con montagne di dolcetti e stuzzichini ai quali attingere (53%), né la voglia di lasciarsi andare dopo lo stress accumulato durante l'anno (38%). Sotto accusa infine le visite ad amici e parenti, a loro volta 'attrezzati' a offrire tutto ciò che hanno in casa (34%). Come riparare? Il 65% degli esperti si dice assolutamente contrario all'espiazione post-festiva con 'diete da fame': si rischierebbe di causare uno shock inutile all'organismo e di annullare l'effetto positivo della trasgressione sull'umore. Molto meglio tornare per gradi a una corretta alimentazione e idratazione (38%), reintroducendo tutti gli alimenti trascurati per giorni come frutta, verdura e acqua. E il 26% del campione raccomanda di mantenere almeno 3 pasti al giorno. Ecco dunque il decalogo 'smaltipanettone':1) Osserva una dieta varia e equilibrata: variare l'alimentazione è importante per non far mancare all'organismo i principali nutrienti;2) Non sottovalutare i rischi di un'alimentazione ipercalorica: un apporto di calorie superiore all'effettivo fabbisogno contribuisce all'aumento di peso, affaticando l'organismo. 3) Limita i dolci: se durante le feste si è esagerato, l'importante è limitarne il consumo nei giorni seguenti;4) Evita il consumo di bevande alcoliche: è consigliabile limitare o evitare di assumere alcolici, dal momento che l'apporto calorico associato non è affatto trascurabile;5) Pratica attività fisica: una corretta alimentazione accompagnata da una sana attività fisica è il metodo migliore per tornare in forma all’indomani delle feste natalizie.6) Mangia frutta e verdura: ricordare di assumere i giusti quantitativi di frutta e verdura, fondamentali per un corretto apporto di fibre, vitamine e sali minerali, è fondamentale specialmente quando si è osservata una dieta poco bilanciata; 7) Scegli l'acqua: assumerla può aiutare a eliminare i liquidi in eccesso trattenuti dal nostro organismo e a opporsi alla voglia di mangiare ancora grazie alla capacità di dilatare lo stomaco e favorire il senso di sazietà;8) Evita di assaggiare i cibi lontano dai pasti: limitarsi a mangiare durante i pasti principali aiuta a tenere sotto controllo le quantità di cibo ingerite;9) Riduci i grassi: moderare la quantità di grassi e oli utilizzati per condire, e preferire metodi di cottura leggeri e salutari, sono buone norme che è consigliabile osservare non solo per tornare in forma dopo le feste, ma anche durante tutto l'anno;10) Non saltare i pasti: il benessere psicofisico parte da un'alimentazione e da pasti regolari.