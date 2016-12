Natale: Lorenzin, grazie a operatori sanitari per eccellenza Ssn

22 dicembre 2016- 15:36

In augurio natalizio ministra esprime vicinanza a malati e famiglie

Roma, 22 dic. (AdnKronos Salute) - "Un grande ringraziamento al lavoro incredibile dei nostri operatori sanitari. Non se ne parla mai, ma abbiamo miliardi di prestazione che vengono effettuati con grande successo. Interventi di alta complessità, realizzati grazie all'abnegazione e alla professionalità dei nostri operatori". La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, nel suo incontro con la stampa per gli auguri natalizi ha voluto ricordare l'impegno di tutti i professionisti impegnati nel Servizio sanitario nazionale a cui, ha detto, va il suo riconoscimento. Il pensiero della responsabile della sanità va anche ai pazienti e a chi se ne prende cura in famiglia. "Invio - ha detto - un abbraccio a tutte le famiglie che festeggiano questo Natale con i loro malati. La malattia fa parte della nostra vita, è parte di quello che noi siamo. Il mio augurio è quello di passare un buon Natale con i nostri cari che soffrono".