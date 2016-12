Natale: regali hi-tech più amati dai giovani, 1 su 3 sogna viaggio all'estero

20 dicembre 2016- 15:03

Roma, 20 dic. (AdnKronos Salute) - Non solo telefonini, pc e abbigliamento: in barba alla retorica contro i 'cervelli in fuga', i giovani italiani per Natale sognano un sostegno economico per andare all'estero a vivere un'esperienza formativa svolgendo uno stage professionalizzante. Quasi un giovane su 3, infatti, ammette di voler rinunciare ai soliti regali preferendo la possibilità di fare un'esperienza di crescita lavorativa. E questo al Nord (29%) come al Sud (25%), con una differenziazione di genere che vede le ragazze in maggioranza (31%) rispetto ai ragazzi (23%). Lo rivela lo studio promosso dall'agenzia Espresso Communication, condotto mediante metodologia Woa (Web Opinion Analysis) su un campione di circa 1.200 giovani tra i 18 e i 29 anni attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum specializzati e community. Nello studio è stato anche coinvolto un panel di 10 docenti universitari di psicologia e sociologia del lavoro, per capire quali sono le motivazioni alla base della tendenza e cosa ci sia aspetta di portare a casa da questa esperienza. Nella speciale top 10 dei desideri natalizi al primo posto si confermano i prodotti hi-tech come smartphone, tablet, pc e consolle (49%), seguiti da abbigliamento e accessori firmati (45%), viaggi di piacere (38%), ed esperienze all'estero (27%). A seguire animali domestici (26%), auto e moto (22%), attrezzature e corsi sportivi (20%), trattamenti di benessere e persino tatuaggi (13%). Tornando ai viaggi formativi, tra le mete più gettonate emerge la Cina (15%), come conferma Chiara Grosso, presidente e Ceo di FourStars, società accreditata dal ministero del Lavoro e specializzata nei tirocini formativi.Ma perché questa tendenza sta prendendo piede proprio adesso e in questa forma? Secondo Grosso, "i giovani d'oggi sanno bene che non è più sufficiente avere in tasca una laurea per poter entrare da subito nel mondo del lavoro. Per questo pretendono che i percorsi formativi non siano fatti di sola teoria, ma che diano la possibilità di sperimentare in prima persona i contesti professionali. Poi c'è la questione della competitività: i giovani italiani vogliono sì andare all'estero, ma la maggior parte preferisce fare ritorno per poter mettere a frutto qui, nel suo Paese, le competenze acquisite. E' proprio partendo da questi desideri di ambizione, che abbiamo pensato 11 programmi di stage in Cina: percorsi ad hoc in un Paese in crescita continua, dove avere un'idea significa poterla realizzare, impegnarsi vuol dire avere responsabilità".Tra le mete predilette, comunque, l'Europa va per la maggiore (33%), con un netto sbilanciamento verso Germania (12%) e Regno Unito (15%) che sono ancora percepiti come i Paesi con più opportunità lavorative. A seguire gli Usa (28%) con in testa New York (14%) e Los Angeles (11%) e, infine, i Paesi asiatici (24%) con la Cina tra le mete più ambite (15%). Ma quali sono, secondo il mondo accademico, le ragioni che spingono sempre più giovani a desiderare di ricevere in dono per Natale questa esperienza? "Lo fanno perché sperano di acquisire competenze - spiega Maurizio Tirassa, ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso l'Università degli Studi di Torino - anche solo linguistiche, e di costruire reti sociali che permettano loro di tornare in Italia a condizioni migliori, e in altri casi di aprirsi vie di fuga dal destino al quale si sentono 'condannati' in Italia".Ecco infine la top 10 dei regali più desiderati dai giovani italiani a Natale: 1) Oggetti hi-tech (smartphone, tablet, console, pc) 49%;2) Abbigliamento, borse e accessori firmati 45%;3) Viaggi di piacere 38%;4) Esperienze all'estero 27%;5) Animali domestici 26%6) Automobili o scooter 22%;7) Abbonamenti fitness corsi sport attrezzature sportive 20%;8) Spa e trattamenti benessere 17%;9) Esperienze culturali e/o enogastronomiche 16%;10) Tattoo e interventi di medicina estetica 13%.