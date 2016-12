Natale: salute sotto l'albero, da bracciali e gioielli smart a massaggi

21 dicembre 2016- 14:56

Tra le offerte anche i corsi in piscina e palestra, yoga e pilates

Roma, 21 dic. (AdnKronos Salute) - Per il Natale 2016 doni sempre più hi-tech e all'insegna del benessere. Dagli ormai noti braccialetti intelligenti, che monitorano sonno, battito cardiaco, attività fisica e passi, ai nuovi 'gioielli intelligenti', fino ai pacchetti relax su Groupon con massaggi e abbonamenti in piscina e palestra: il fitness la fa da padrone. E se già negli scorsi anni erano comparse numerose idee regalo 'smart', tra gli oggetti in grado di connettersi, monitorabili o addirittura comandabili tramite il proprio smartphone, la novità di quest'anno sugli scaffali sono i prodotti intelligenti per la casa, la cosiddetta 'Smart Home', come evidenzia Angela Tumino, direttore dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. "Il boom dell'Internet delle cose in Italia è già scoppiato da tempo - spiega Tumino - Nel 2015 il mercato ha raggiunto 2 miliardi di euro di valore e si contano circa 10,3 milioni di oggetti connessi tramite rete cellulare, a cui si aggiungono quelli che sfruttano altre tecnologie di comunicazione. Ma è in questo Natale che si può percepire chiaramente come questo paradigma tecnologico sia diventato chiave anche nella diffusione di nuovi prodotti di consumo. Si moltiplica l'offerta dei 'wearable': ai classici braccialetti e orologi si sono affiancati anche i gioielli. "Per questi prodotti gli scaffali di molti retailer a pochi giorni dalla Vigilia sono quasi vuoti e molti modelli sono introvabili anche online", dice Tumino. Per dialogare con tutti questi oggetti è sufficiente utilizzare App da scaricare sul proprio smartphone.Quanto ai pacchetti fitness natalizi, c'è chi pensa a far tornare in forma i propri cari dopo le abbuffate delle feste. Il tutto senza dover uscire di casa: per lo shopping all'insegna del benessere oggi basta un clic. Tra le offerte su Groupon: gli abbonamenti in palestra, in piscina, i corsi di yoga e pilates, i massaggi benessere e quelli shiatsu. Per ogni acquisto, Groupon fa una donazione a Telethon per sostenere la ricerca.