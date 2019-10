7 ottobre 2019- 14:17 Nobel: Medicina 2019 a Kaelin, Ratcliffe e Semenza Per la scoperta di come le cellule sentono la disponibilità di ossigeno e vi si adattano

Milano, 7 ott. (AdnKronos Salute) - Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2019 va a William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza "per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno". L'annuncio è stato dato come ogni anno dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento ammonta a 9 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 830 mila euro.