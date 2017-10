Nobel: per la Medicina a Hall, Rosbash e Young per ritmo circadiano

2 ottobre 2017- 11:55

Milano, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Va a Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young il premio Nobel per la Medicina 2017, per la scoperta del meccanismo molecolare che controlla il ritmo circadiano. L'annuncio è stato dato oggi come da tradizione al Karolinska Institutet di Stoccolma. I vincitori sono stati scelti fra i 361 scienziati candidati quest'anno. Il premio ammonta a 9 milioni di corone svedesi, al cambio odierno oltre 940 mila euro. Dal 1901 al 2016 sono stati 107 i premi Nobel in Medicina consegnati a un totale di 211 scienziati, dato che il riconoscimento viene dato spesso a più di una persona.