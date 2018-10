1 ottobre 2018- 12:18 Nobel: per Medicina 2018 a Allison e Honjo per immunoterapia anticancro

Roma, 1 ott. (AdnKronos Salute) - Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 va quest'anno a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell'immunoterapia anticancro. Ad annunciarlo come ogni anno il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta su internet e sui social network. Il riconoscimento ammonta quest'anno a 9 milioni di corone svedesi, al cambio odierno oltre 871 mila euro. Dal 1901 al 2017 sono stati 108 i premi Nobel per la Medicina o la Fisiologia, consegnati a un totale di 214 scienziati, dato che il riconoscimento viene dato spesso a più di una persona.