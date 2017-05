Obbligo vaccini a scuola, arriva il decreto

11 maggio 2017- 16:33

Roma, 11 mag. (AdnKronos Salute) - "Ho pronto un testo di legge che prevede l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'accesso alla scuola dell'obbligo. L'ho mandato oggi al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e lo porterò domani in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, durante la registrazione della trasmissione televisiva 'Night Tabloid' che andrà in onda questa sera alle 23.20 su Rai2.Il decreto, ha spiegato il ministro, "non potrà ovviamente essere approvato domani, perché ci sarà bisogno di approfondimenti e di una discussione anche da parte del ministero dell'Istruzione, per valutare se i tempi sono veramente maturi per fare una legge che ci riporti in sicurezza". "Tutte le vaccinazioni presenti nel Piano vaccinale approvato nei Livelli essenziali di assistenza sono necessarie per la salute delle persone - ha sottolineato Lorenzin spiegando l'idea del decreto - poi ce ne sarà un gruppo che sarà reso obbligatorio per l'accesso alla scuola dell'obbligo. Ovviamente si tratta di una norma che può avere degli aspetti di complessità, per questo l'ho mandata alla Presidenza del Consiglio. Spero che ci sia un approfondimento con il ministero dell'Istruzione, per il quale ci può essere il timore che venga leso il diritto all'accesso alla scuola". Insomma, "ci saranno aspetti che andranno verificati - ha precisato la ministra - ma credo che i tempi siano maturi per un dibattito su un livello più alto rispetto a quello che abbiamo avuto fino a oggi".Secondo Lorenzin, "finalmente si è compresa nella popolazione l'importanza della vaccinazione e che stare sotto la soglia vaccinale è un vero e proprio pericolo. L'epidemia in atto di morbillo, che oggi ci porta più di 2.220 casi, la dice lunga sulle complicanze che ci possono essere, ma pensiamo alle varie malattie che possono arrivare, anche più gravi. Molte Regioni si sono dotate di strumenti normativi che vanno in questa direzione dalla scuola dell'infanzia, come l'Emilia Romagna, il Lazio e la Lombardia o fino alla materna come ha fatto la Toscana. Siamo pronti per un dibattito più ampio per riportare un'obbligatorietà".Obbligo di vaccinazione già dal prossimo anno scolastico quindi? "Ovviamente questa è una valutazione che dobbiamo fare con il Miur - ha ribadito - Io so che questa mia proposta non sarà semplice, perché purtroppo c'e ancora una larga parte del popolazione che ritiene di non voler vaccinare i propri figli".