Obbligo vaccini a scuola, ecco il decreto

12 maggio 2017- 13:50

Roma, 12 mag. (AdnKronos Salute) - "Come annunciato ieri ho presentato all'attenzione del Consiglio dei ministri il testo base di decreto legge sull'obbligo vaccinale nelle scuole". Lo ha detto la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, al termine del Consiglio dei ministri. "Durante la seduta del Consiglio dei ministri ho avuto conferma dal presidente Gentiloni circa la volontà di avviare subito un approfondimento collegiale, che è già iniziato tra i tecnici della Salute, del Miur e della presidenza del Consiglio, per arrivare a varare il decreto entro la prossima settimana" ha spiegato Lorenzin."Diamo tutti insieme una risposta concreta alla popolazione per la tutela della loro salute, dei loro figli e delle famiglie a fronte del drammatico calo della copertura vaccinale", ha aggiunto.