Ogm: Obama, bene essere cauti ma non chiusi

9 maggio 2017- 16:59

Rho, 9 mag. (AdnKronos Salute) - "Va bene essere cauti e prudenti sulle modificazioni genetiche, ma non possiamo essere semplicemente chiusi". Parola dell'ex presidente degli Usa, Barack Obama, intervenuto a Milano a Seeds&Chips. Ad esempio, ha evidenziato, "il riso oggi non è lo stesso di quello che mangiavano 1.000 anni fa. L'umanità ha imparato dall'esperienza".Certamente, ha concluso, "non possiamo arrestarci e smettere di scoprire nuove cose. Servono però reti di sicurezza. Il dibattito sui genomi negli Usa mi fa un po' preoccupare perché si arriva a un punto in cui si diventa chiusi".