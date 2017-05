Oltre 27mila check-up gratis in sei anni grazie a Tennis&Friends

20 maggio 2017- 16:21

Roma, 20 mag. (AdnKronos Salute) - "In sei anni sono stati eseguiti oltre 27mila check up gratuiti ed è stato garantito ai pazienti che hanno avuto necessità (ovvero il 25% del totale) il percorso clinico nel Servizio sanitario nazionale presso il Policlinico Gemelli". A dirlo all'AdnKronos Salute è Giorgio Meneschincheri, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli e specialista in medicina preventiva, che commenta così la settima edizione della manifestazione 'Tennis&Friends', di cui è l'ideatore. L'appuntamento, che si svolge al Foro Italico di Roma in concomitanza con gli Internazionali Bnl d'Italia, unisce salute e sport, e quest'anno è dedicato alla prevenzione gratuita di patologie gastroenteriche e al controllo della pressione arteriosa. Promosso da Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, Federazione italiana tennis e Coni, l'evento offre la possibilità al pubblico presente di sottoporsi a check-up gratuiti grazie ad un team di medici specialisti del Policlinico Gemelli."Questa manifestazione che coniuga sport e salute, solidarietà e spettacolo si espanderà in altre città italiane, in particolare nelle aree di maggior disagio sociale. Il primo anno sono stati eseguiti 450 check-up, il sesto anno 7200. Questo a testimonianza di quanto è importante Tennis&Friends per le famiglie. Le ricerche, infatti, confermano che nelle regioni dove si fa maggior prevenzione si registra un calo delle patologie tumorali", conclude Meneschincheri.