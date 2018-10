12 ottobre 2018- 12:03 Ottobre: 1 mese per ritrovare l'amicizia con il cibo

(Milano, 12 ottobre 2018) - Le FARMACIE SPECIALIZZATE di Farmacisti Preparatori offrono consulenze personalizzate sull’infiammazione da cibo per tutto il mese di ottobre.Nelle 600 FARMACIE SPECIALIZZATE di tutta Italia ottobre sarà il “Mese della tolleranza alimentare”: una nuova iniziativa per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.La moderna immunologia spiega che artrite, dermatite, colite, cefalea ed emicrania, tosse, acne, riniti, gonfiori, cistiti e candidosi recidivanti, insieme a tante altre condizioni di disagio, sono le valvole di sfogo di una simbolica “pentola a pressione” che rappresenta l’organismo infiammato e sovraccarico. Alimenti comuni e di per sé sani come frumento e glutine, latte e latticini, cibi fermentati e cibi contenenti nichel, quando sono mangiati in modo eccessivo o ripetitivo, possono generare reazioni infiammatorie sistemiche. Ad ottobre, mese della tolleranza alimentare, queste tematiche acquistano un’importanza particolare ed emerge la volontà di sensibilizzare i cittadini sul tema dell’infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate.Per un mese in tutte le FARMACIE SPECIALIZZATE sarà possibile sottoporsi - a condizioni vantaggiose - a Recaller, il Food Inflammation Test di GEK che permette non solo di misurare l’infiammazione da cibo, ma anche di costruire un percorso per recuperare la tolleranza alimentare, capendo cosa mangiare e quando. Dopo aver effettuato il test, un team di specialisti del centro medico GEK valuterà e interpreterà i risultati elaborando un profilo alimentare con le indicazioni per tornare ad avere un rapporto di tolleranza con il cibo senza rinunciare ad un’alimentazione varia, sana e gustosa. Recaller Food Inflammaton Test, ideato dal medico immunologo e allergologo Attilio Speciani, non punta all’eliminazione dell’alimento “incriminato” ma propone una dieta di rotazione per il recupero della tolleranza alimentare. Tramite la graduale, progressiva e controllata introduzione degli alimenti assunti in eccesso è possibile, nel giro di qualche mese, tornare a tollerare quasi tutte le sostanze alimentari commestibili.«Saremo a disposizione di tutti coloro che desiderano sapere di più sull’infiammazione da cibo e vedremo insieme a loro come compiere le giuste scelte alimentari per ritrovare l’amicizia con il cibo», afferma il dottor Barreca – portavoce delle Farmacie Specializzate.Consulta l’elenco delle FARMACIE SPECIALIZZATEGEK GROUPGEK nasce nel 2011 con l’obiettivo di realizzare servizi diagnostici di alto livello scientifico, innovativi anche nelle modalità di accesso e di distribuzione, per far crescere la consapevolezza sociale e individuale nelle scelte per la salute e il benessere, continuando a dare valore alla sostenibilità ambientale ed economica delle proprie azioni.Sin dal momento della sua fondazione, GEK è progressivamente cresciuta dal punto di vista delle dimensioni e dell’innovazione, integrando le solide conoscenze scientifiche e le avanzate capacità digitali del suo team.Come struttura medico sanitaria, GEK ha sede principale a Milano. A Roma, all'interno di uno spin-off dell'Università Tor Vergata, è invece presente il laboratorio di ricerca specializzato.