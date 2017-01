Palermo, in ospedale a 8 anni crea un fumetto dedicato agli altri bimbi ricoverati

19 gennaio 2017- 16:04

Durante il suo ricovero Annalisa ha ideato e dato vita a 'Tom e Angela', storia di 2 gatti innamorati

Palermo, 19 gen. (AdnKronos Salute) - Tom e Angela sono nati fra le pareti del Reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Cristina di Palermo. E' qui che Annalisa, una bimba di 8 anni costretta per motivi di salute a lasciare la sua classe all'Istituto comprensivo Nuccio e a frequentare la scuola in ospedale, ha trascorso il suo tempo. Ed è qui che, con la sua fantasia prima e con i suoi disegni poi, ha dato vita a due gatti - Tom e Angela, appunto - e alla loro storia d'amore. Una storia che è diventata un fumetto e che il 18 gennaio, con il patrocinio dell'assessorato comunale alla Scuola, è stato presentato a Palazzo delle Aquile. "Dedico il mio fumetto a tutti i bambini dell'ospedale - recita la dedica scritta in apertura da Annalisa - perché l'ho creato lì e voglio condividere la mia gioia con loro". La storia 'Tom e Angela' è stata stampata gratuitamente dalle Officine Grafiche e chiunque può richiederne una copia presso l'Istituo comprensivo Nuccio. "E' un onore presentare in questa sala, che su questa lapidi custodisce la storia di Palermo, il fumetto di Annalisa - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - E' un modo per dirle grazie, perché attraverso la sua capacità e sensibilità artistica ci ha consentito di esprimere l'attaccamento per questa città, attraverso una straordinaria gara di amore che ha coinvolto anche l'imprenditore che ha stampato Tom e Angela gratuitamente". Un grazie anche dall'assessore comunale Barbara Evola: "Ringrazio Annalisa che con il suo fumetto ha suscitato in noi emozioni molto forti e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo piccolo grande sogno, attraverso il percorso di avvicinamento e adozione dell'arte che le scuole di Palermo hanno voluto promuovere all'interno del piano dell'offerta formativa".