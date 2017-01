Papa Francesco, difendere sempre la vita umana

20 gennaio 2017- 16:21

Messaggio per la Marcia per la vita di domenica a Parigi, lavorare instancabilmente

Città del Vaticano, 20 gen. (AdnKronos Salute) - "La Chiesa non deve mai stancarsi di essere l'avvocata della vita e non deve rinunciare a proclamare che la vita umana deve essere protetta senza condizioni, dal momento del concepimento fino alla morte naturale". E' il monito di Papa Francesco, contenuto in un messaggio in occasione della Marcia per la vita che si svolgerà domenica a Parigi. Il Papa incoraggia i partecipanti della marcia a "lavorare instancabilmente per la costruzione di una civiltà dell'amore e di una cultura della vita".