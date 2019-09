16 settembre 2019- 15:54 Pediatria: 10mila bimbi con problemi crescita, al via campagna che li 'misura'

Roma, 16 set. (AdnKronos Salute) - Sono circa 10mila i bambini italiani in trattamento per un disturbo della crescita. E il 20 settembre si celebra l'International Children's Growth Awareness Day, la giornata mondiale di sensibilizzazione sulla crescita dei bambini promossa da Icosep, la Coalizione internazionale delle organizzazioni a supporto dei pazienti endocrinologici, di cui è referente italiana l'Afadoc (Associazione di famiglie di soggetti con deficit ormone della crescita e sindrome di Turner). Proprio Afadoc ha presentato oggi al ministero della Salute la campagna di sensibilizzazione social 'La crescita dei bambini'.Dal 23 al 28 settembre 2019 molti ambulatori di endocrinologia pediatrica dei maggiori ospedali italiani proporranno un open day per misurare la statura dei bambini e valutare la loro crescita. "Se pensate che vostro figlio cresca poco o troppo lentamente - dice la presidente di Afadoc, Cinzia Sacchetti - questa è un'occasione imperdibile. Bisogna stare attenti soprattutto a partire dalla scuola d'infanzia: se il bimbo è il più basso della classe e la situazione non cambia col passare dei mesi, magari dopo l'estate che è il periodo in cui si 'cresce' di più, si deve chiedere una valutazione al pediatra e, se del caso, a uno specialista. Chiaramente tenendo presenti elementi come il patrimonio genetico e il fatto che non tutti i bambini crescono nello stesso momento e con la stessa velocità". "Il nostro obiettivo, però - conclude - è far comprendere a tutti che non sempre è corretto 'aspettare e vedere': il fattore tempo è estremamente importante per i bambini. La crescita irregolare, infatti, potrebbe nascondere importanti problematiche mediche".