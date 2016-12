Pediatria: 'mamma l'Isis verrà anche in Italia?', come rispondere ai bimbi

22 dicembre 2016- 15:11

La neuropsichiatra, non sottraiamoci ma sosteniamo i piccoli

Roma, 22 dic. (AdnKronos Salute) - Le immagini spaventose rilanciate dai telegiornali e il Natale di sangue a Berlino non lasciano indifferenti i più piccoli. "Se i nostri bambini ci fanno domande legate alle immagini che hanno visto in tv relativamente agli attentati bisogna rispondere. Non ci sono domande alle quali possiamo sottrarci - afferma Nicoletta Aliberti, responsabile della Psichiatria Infantile dell'Ini, Istituto Neurotraumatologico Italiano - Noi genitori dobbiamo invece sottrarci al tentativo di controllare le nostre paure e le nostre angosce nel confrontarci con un sistema interno ed emotivo, quello di un bambino, che non è ancora pronto ad essere condotto nella spiegazione di questi eventi. Ma bisogna sostenerli. Bisogna rispondere ad una domanda simile".In che modo? "Coinvolgendo il bambino a verbalizzare, a condividere l'idea che si è fatto di quello che ha visto. Solo partendo la lì si può riuscire ad aiutare il bambino a trovare una spiegazione logica, a trovare la strada per superare gli elementi di sfiducia, di morte che le immagini viste in tv degli attentati possono in loro attivare. Attenzione genitori - ammonisce Aliberti - perché è importante che i nostri bambini siano aiutati a fare un percorso che non li allontani in generale dai sistemi dell'altro, dei popoli sconosciuti, delle religioni sconosciute". "Bisogna aiutare i bambini a trovare un percorso che li avvicini al senso di umanità, al senso del buono che c'è nell'umanità. Perché il buono e il cattivo è sempre esistito nella vita dei nostri bimbi. Lo raccontiamo loro attraverso le favole, quella di Cappuccetto Rosso con il lupo o la favola di Cenerentola con la matrigna", aggiunge l'esperta.La differenza rispetto a qualche tempo fa "è che oggi non ci sono più filtri: il bimbo poteva immaginare, e via via prepararsi nel suo crescere, nel suo diventare adulto, a capire quali forze interne, quali risorse poteva mettere in gioco per sopportare l'idea che la vita non è fatta solo di situazioni buone. Oggi più che mai va aiutato a comprendere che la presenza di ciò che non è buono non vuol dire avere intorno un mondo minaccioso: ciò che ha visto in tv è solo una piccolissima parte della vita", conclude Nicoletta Aliberti.