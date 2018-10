24 ottobre 2018- 12:56 Pediatria: Roma, una regina in visita ai bambini ricoverati all'Umberto I

Roma, 24 ott. (AdnKronos Salute) - Una regina al Policlinico Umberto I di Roma: Sheika Jawaher bint Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, moglie del sultano del Sharjah, visiterà domani i piccoli ricoverati nei reparti pediatrici della struttura capitolina, in occasione del suo viaggio in Italia organizzato dalla Fondazione Maruzza. "Auguro che questa mia visita possa assomigliare a un abbraccio, come lo sono le cure palliative. Un abbraccio di sollievo, di comprensione, di piena attenzione verso ogni loro necessità, in modo che possano condurre una vita dignitosa e pacifica", afferma la regina. Sheika Jawaher è fondatrice e sostenitrice dei Friends of Cancer Patients Uae e ambasciatrice internazionale per Childhood Cancer Uicc. "Un personaggio fondamentale nelle questioni umanitarie a livello mondiale - riferiscono dall'ospedale - che nel tempo ha apportato notevoli contributi per soccorrere le persone più svantaggiate".La Fondazione Maruzza è da sempre impegnata nel campo delle cure palliative per le persone con malattie inguaribili, con particolare attenzione ai più fragili. Il congresso della Fondazione "4th Global Gathering Maruzza Congress sulle cure pediatriche palliative", al via oggi a Roma, è il principale appuntamento a livello mondiale nel campo delle cure palliative pediatriche.