19 febbraio 2019- 17:44 Pfas: Veneto, più diabete in gravidanza e bebè con anomalie in aree colpite

Roma, 19 feb. (AdnKronos Salute) - Incremento di pre-eclampsia e diabete gravidico, ma anche di bebè con basso peso alla nascita o anomalie congenite al sistema nervoso e difetti congeniti al cuore, nelle aree del Veneto più esposte a contaminazione da Pfas. E' quanto emerge dall'aggiornamento dello studio sugli esiti materni e neonatali già condotto nel 2016 a cura del Registro Nascita - Coordinamento malattie rare Regione Veneto, coordinato dalla professoressa Paola Facchin. La Direzione Prevenzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha diffuso infatti una serie di informazioni aggiornate sull'incidenza dell'inquinamento da sostanze perfluoro alchiliche (Pfas) sugli esiti materni e neonatali.Il Piano di sorveglianza sanitaria approvato con Dgr 2133/2016 e attualmente in corso prevede la chiamata attiva di un'ampia fascia della popolazione residente nella cosiddetta area rossa, incluse le donne in età fertile. Sono già state invitate più di 20.000 donne in età riproduttiva (nate tra il 2002 e il 1970). Il protocollo di sorveglianza prevede, oltre al dosaggio sierico dei Pfas e di vari parametri bioumorali indicativi dello stato di salute, anche la somministrazione di un dettagliato questionario che include specifiche domande sulla salute riproduttiva. Inoltre, un recente aggiornamento ha esteso il Piano di sorveglianza sanitaria anche alla popolazione pediatrica di 8-10 anni e ai 14enni. Ad oggi sono stati invitati già 1.270 bambini nati nel biennio 2008-2009 e 570 ragazzini nati nel 2003. Gli esiti degli esami effettuati su queste prime coorti pediatriche saranno pubblicati nel prossimo report periodico.Quanto ai dati resi noti oggi, si conferma "un incremento di pre-eclampsia, diabete gravidico, di nati con basso peso alla nascita per età gestazionale, di anomalie congenite al sistema nervoso e di difetti congeniti al cuore nelle aree a maggiore esposizione, sia in termini di rischi relativi grezzi, sia utilizzando analisi multivariate che permettono di valutare il peso dell’area di residenza nel determinare gli esiti sfavorevoli al netto di altri fattori noti. Per i nati con basso peso alla nascita, inoltre, è presente un apparente gradiente di rischio che si riduce progressivamente allontanandosi dall’area rossa".Per alcune di queste patologie "sarà necessario effettuare maggiori approfondimenti per consolidare i valori ottenuti, incrociando i dati con altri flussi informativi oppure allungando il periodo di osservazione", si legge in una nota della Regione. Lo studio, comunque, "mette in evidenza una possibile associazione tra alcuni outcome di salute materno-infantile e la residenza in aree esposte - spiega la Regione Veneto - fornendo risultati compatibili con quanto già emerso dalla letteratura scientifica disponibile. Tuttavia, dato il disegno ecologico dello studio, per approfondire l'esistenza di un nesso causa-effetto sarà necessario integrare i risultati ottenuti con i dati di biomonitoraggio, che forniscono informazioni sull’esposizione dei singoli individui".