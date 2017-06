Ricerca: Ail, numero verde e traversata a vela lotta a leucemie

16 giugno 2017- 15:01

L'associazione presenta le iniziative della Giornata nazionale lotta leucemie

Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) - Una traversata a vela dedicata ai pazienti ematologici e un numero verde per fornire risposte e consigli. Sono le iniziative che Ail mette in campo in occasione della XII edizione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma che si celebra il 21 giugno, presentata oggi a Roma e posta sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica.La giornata, che - spiega Ail - quest'anno è dedicata al mieloma multiplo, sarà un'occasione per illustrare i progressi della ricerca e per essere vicini ai malati ematologici, adulti e bambini, attraverso incontri e manifestazioni di sensibilizzazione. Appuntamento centrale della giornata sarà "Sognando Itaca", un lungo viaggio in barca a vela nel Mar Tirreno, in programma dal 5 al 21 giugno. Un'iniziativa per promuovere la vela come metodo terapeutico volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Testimonial della iniziativa è la velista Alessandra Sensini. Durante la traversata si svolgeranno sette 'Itaca Day', giornate in cui i pazienti in cura nei centri ematologici delle città toccate dal tour avranno la possibilità di vivere in mare questa esperienza.Mercoledì 21 giugno poi, dalle 8 alle 20 sarà attivo il numero verde Ail - Problemi ematologici 800-226524, al quale risponderanno otto ematologi e un pool di specialisti per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti sul territorio nazionale. Infine, il 19 giugno una delegazione delle sezioni provinciali Ail guidata dal presidente nazionale Franco Mandelli sarà ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella.