21 gennaio 2019- 17:01 Ricerca: Alzheimer, passi avanti verso vaccino e test sangue

Roma, 21 gen. (AdnKronos Salute) - Passi avanti nella ricerca su un vaccino contro l'Alzheimer e su un test in grado di 'scovarlo' nel sangue prima che se ne manifestino i primi sintomi. United Neuroscience ha annunciato risultati positivi di prima linea dallo studio clinico di fase IIa sul vaccino UB-311. L'azienda biotech ha scoperto che il nuovo siero peptidico sintetico che bersaglia la proteina beta amiloide soddisfa gli obiettivi primari di sicurezza e immunogenicità con un tasso di risposta del 96%. Si tratta del prodotto in più avanzato stadio di sviluppo contro l'Alzheimer. "Questi risultati positivi - afferma Peter Powchik, vicepresidente esecutivo Ricerca e Sviluppo della società irlandese - dimostrano che possiamo tranquillamente aumentare e mantenere i titoli anticorpali anti-Aß in modo prevedibile e sostenuto. Tassi di risposta elevati, riproducibilità della risposta e generazione di anticorpi diretti verso le pertinenti specie di proteine ??tossiche sono elementi chiave di un vaccino terapeutico efficace per condizioni neurodegenerative come l'Alzheimer. La nostra piattaforma sta dimostrando che si possono soddisfare questi requisiti". In uno studio su 'Nature Medicine', invece, esperti della Washington University School of Medicine di St. Louis e del Centro tedesco per le malattie neurodegenerative rivelano che un semplice esame del sangue può rilevare in modo affidabile i segni di danni cerebrali nelle persone che sono sulla strada per sviluppare la malattia di Alzheimer. La particolarità è che sarà possibile fare l'esame ancora prima che si mostrino segni di confusione e perdita di memoria. Un'analisi che potrebbe un giorno servire anche per altre condizioni neurodegenerative come la sclerosi multipla, i traumi cranici o l'ictus. Il test rileva la catena del neurofilamento, una proteina strutturale che fa parte dello 'scheletro' interno dei neuroni. Quando i neuroni cerebrali vengono danneggiati o muoiono, la proteina si riversa nel liquido cerebrospinale che bagna il cervello e il midollo spinale e, da lì, nel sangue. Dimostrare la presenza di alti livelli di proteine nel liquido cerebrospinale di una persona è un elemento che fornisce una forte evidenza di danno cerebrali. Ma ottenere il liquido cerebrospinale richiede una puntura spinale che molte persone sono riluttanti a effettuare.