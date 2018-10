22 ottobre 2018- 16:14 Ricerca: Brexit mette a rischio scienza, problemi di visto ai congressi

Roma, 22 ott. (AdnKronos Salute) - Brexit ostacolerà la scienza? A giudicare dai problemi di visto che gli accademici stranieri stanno incontrando per partecipare a conferenze internazionali che si svolgono nel Regno Unito, potrebbe essere davvero un rischio. E' l'allarme lanciato dal Wellcome Trust, che finanzia con oltre 1 miliardo di sterline ogni anno la ricerca Oltremanica: l'istituto afferma che il sistema di immigrazione oggi "non è all'altezza" di garantire la circolazione degli scienziati, come dimostra un nuovo episodio di problemi denunciati da delegati e relatori di un convegno scientifico, dopo quelli registrati a un simposio a Liverpool all'inizio di questo mese.A Mohamed Alnor, professore di Psichiatria alla Sudan International University - riporta il 'Telegraph' online - è stato infatti negato l'ingresso nel Regno Unito per partecipare al Congresso mondiale di genetica psichiatrica che si è concluso a Glasgow lo scorso lunedì, nonostante abbia speso più di 2.500 dollari in tasse. Chenxing Liu, un neuropsichiatra cinese in forze presso l'Università di Melbourne, in Australia, non ha potuto fare la sua presentazione sulla schizofrenia perché non è riuscito a ottenere un visto in tempo. Gli stessi ritardi hanno impedito la presenza di Bittianda Kuttapa Thelma, il capo della genetica dell'Università di Delhi e uno dei più eminenti studiosi nel suo campo. Beth Thompson, responsabile della politica britannica e dell'Ue del Wellcome Trust, ha dichiarato che le difficoltà che hanno contraddistinto questi due importanti eventi mostrano che il Regno Unito "non ha il sistema di immigrazione di cui abbiamo bisogno per garantire una scienza di livello davvero eccezionale".