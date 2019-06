17 giugno 2019- 14:52 Ricerca: Bussetti a Premio Donne e Scienza, 'sarò sempre vostro alleato' Ministro a Milano per cerimonia L'Oréal-Unesco, 'nostro obiettivo garantire pari condizioni per tutti'

Milano, 17 giu. (AdnKronos Salute) - "In me troverete sempre un alleato per valorizzare i giovani e le giovani di questo Paese". Parole del ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti, presente questa mattina al Museo della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo da Vinci' di Milano alla 17esima edizione del Premio L'Oréal-Unesco 'Per le Donne e la Scienza'. Durante la cerimonia di assegnazione di 6 borse di studio da 20 mila euro alle ricercatrici under 35 più meritevoli, il ministro ha sottolineato la questione dell'occupazione femminile: "Nonostante si sia ridotta la disparità - ha affermato - c'è ancora tanto da fare. Queste ragazze si distinguono per impegno, tenacia e sacrificio. Il nostro obiettivo è garantire un'istruzione di qualità, equa e inclusiva che dia a tutti pari possibilità". "Senza ricerca non c'è innovazione e senza innovazione non c'è sviluppo - ha aggiunto Bussetti - La partecipazione delle donne è determinante per portare un valore aggiunto in termini di eccellenza e in Italia vigileremo affinché vengano soddisfatte queste condizioni".