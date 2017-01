Ricerca: donne si sentono meno brillanti? Primi dubbi già a 6 anni

27 gennaio 2017- 12:30

Roma, 27 gen. (AdnKronos Salute) - Altro che girl power. Già a 6 anni le bimbe sono meno inclini dei coetanei maschi a pensare che le esponenti del proprio sesso siano brillanti. E più spesso dei maschietti rifuggono da attività descritte come per "bambini molto molto smart". Lo rivela un nuovo studio pubblicato su 'Science', che mostra una tendenza preoccupante, e rivela tutta la forza di stereotipi duri a morire. Il team di Lin Bian dell'University of Illinois, insieme a colleghi della New York University e della Princeton University, ha effettuato una serie di esperimenti con bambini di 5, 6 e 7 anni, mettendo in luce il potere degli stereotipi già a 6 anni. All'età di 5, infatti, non si notano differenze di sorta, mentre già da un anno dopo le bimbe pensano meno dei maschi che le esponenti del proprio sesso siano brillanti.