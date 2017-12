Ricerca: Fedeli, 15 aprile Giornata ricercatori all'estero

7 dicembre 2017- 17:34

Roma, 7 dic. (AdnKronos Salute) - Il 15 aprile sarà la Giornata nazionale dei ricercatori e delle ricercatrici italiani nel mondo. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Valeria Fedeli, che il prossimo mese di gennaio emanerà un decreto ministeriale per l'istituzione di questo nuovo appuntamento. "Abbiamo considerato molto importante istituire una Giornata dei ricercatori e delle ricercatrici italiani nel mondo - ha affermato Fedeli intervendo al convegno che oggi al Maxxi di Roma ha celebrato il decimo compleanno della costellazione di satelliti Cosmo SkyMed - Questa Giornata vuole essere l'occasione per collegare tutte le comunità che operano all'estero e dar loro visibilità, e sarà il momento in cui si potranno fare bilanci, ogni anno, sui risultati raggiunti e su quello che ancora c'è da fare". Il ministro ha spiegato di aver scelto questa data perché è il giorno della nascita di Leonardo da Vinci: 15 aprile del 1452. "Leonardo è uno scienziato, artista, inventore. Insomma, è una figura che racchiude in sé tutto", ha sottolineato Fedeli. Ma per la ministro dell'Istruzione il punto cruciale è non limitarsi a parlare di 'cervelli in fuga'. Infatti, la vera sfida per il Paese è "creare le condizioni per le quali i ricercatori che vanno all'estero possano poi rientrare nel nostro Paese. E' positivo - ha detto - prevedere un percorso all'estero. Ma il punto fondamentale è che il nostro Paese deve diventare attrattivo per i ricercatori che vogliono tornare, ma anche per gli altri ragazzi che ora fanno fatica a venire in Italia".