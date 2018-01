Ricerca: Gelli (Pd), mano bionica successo competenze italiane

4 gennaio 2018- 15:29

Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Un "successo della ricerca italiana, che evidenzia le competenze cliniche del Policlinico Gemelli di Roma e l'innovazione tecnologica della scuola Sant'Anna di Pisa. Un bel modello italiano" che fa parlare il mondo. Così Federico Gelli, responsabile nazionale sanità del Partito democratico, commenta all'Adnkronos Salute la ricerca e l'impianto nella prima donna italiana della nuova mano bionica messa a punto nella scuola Sant’Anna di Pisa. "Un altro passo in avanti che segna l’ennesimo straordinario risultato della ricerca che ha il cuore pulsante nel nostro territorio. La scuola Sant’Anna di Pisa - ricorda Gelli in una nota - ha contribuito a far fare il salto di qualità a una tecnologia già molto avanzata come la prima mano bionica del 2014. Questo nuovo traguardo che è stato raggiunto ci indica come il valore sociale e medico della ricerca non possa essere ignorato dalle istituzioni, che sono anzi chiamate a salvaguardarlo. Le mie congratulazioni ai ricercatori e ai gruppi di lavoro" che hanno contribuito a questo risultato.