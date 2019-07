17 luglio 2019- 14:57 Ricerca: Grillo, 'nato gruppo lavoro su metodi alternativi a test animali'

Roma, 17 lug. (AdnKronos Salute) - "Ieri al ministero della Salute è nato il gruppo di lavoro per promuovere metodi alternativi all'impiego di animali nelle sperimentazioni scientifiche". Lo ha annunciato, sulla sua pagina Facebook, la ministra della Salute Giulia Grillo."Un passo importantissimo - scrive Grillo - in vista di una reale protezione degli animali. Uno strumento di civiltà. Il nostro intento è verificare i metodi più attendibili per superare la sperimentazione sugli animali. È questa la strada che vogliamo esplorare, confrontandoci in modo serio e puntuale su un tema molto delicato e giustamente sentito. Dobbiamo portare avanti questo progetto condiviso, insieme. Con progettualità e con un cronoprogramma delle attività", conclude.