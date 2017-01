Ricerca: il microbiota di Oetzi, identificati batteri dell'Uomo dei ghiacci

25 gennaio 2017- 16:47

Roma, 25 gen. (AdnKronos Salute) - L'Uomo dei ghiacci continua a rivelare i suoi segreti agli scienziati. E' stato pubblicato su 'Microbiome' un lavoro dell'Università di Parma che ha identificato e caratterizzato le comunità microbiche (microbiota) intestinali della celebre mummia del Similaun. La mummia, 'battezzata' Ötzi, è un reperto antropologico risalente ad un'epoca compresa tra il 3.300 ed il 3.100 a.C. (nell'età del rame), che fu ritrovata nel 1991 sulle Alpi Venoste ai piedi del monte omonimo (ghiacciaio del Similaun, 3.213 m sul livello del mare), al confine fra Italia (la Val Senales in Alto Adige) e Austria (la Ötztal nel Tirolo).La caratterizzazione del microbiota intestinale di un uomo vissuto nell’età del rame, spiega in una nota il team di Marco Ventura del Laboratorio di Probiogenomica dell'Università di Parma, ha permesso di comprendere come i batteri intestinali si siano differenziati nel corso dell'evoluzione dell'uomo e della sua dieta. Un lavoro possibile grazie alla ricostruzione di genomi microbici antichi risalenti alla morte di Ötzi, oggi estinti. Una sorta di indagine di paleomedicina resa possibile grazie alla presenza, presso il Laboratorio di Probiogenomica dell’Ateneo di Parma, di una divisione di genomica microbica, unica nel suo genere, che oltre a sequenziatori di Dna di ultima generazione vanta un team bioinformatico specializzato nel settore della genomica microbica e delle analisi metagenomiche.