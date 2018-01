Ricerca: il radar degli amici nel Gps del cervello

12 gennaio 2018- 09:40

Milano, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Un 'animale sociale', per avere successo, deve sapere dove si trova rispetto agli altri. E le cellule cerebrali che svolgono precisamente questa funzione - localizzando sé stessi e i propri amici nello spazio - sono state identificate. Anzi, sono una scoperta che è valsa un premio Nobel nel 2014. Ora un nuovo studio pubblicato su 'Science' approfondisce il ruolo dell'ippocampo e del 'Gps' presente nel cervello. Un 'dispositivo' dotato di radar in grado di localizzare anche le altre persone, gli animali o gli oggetti presenti nello spazio circostante. La scoperta è stata ottenuta da un team giapponese del Riken Brain Science Institute analizzando i ratti. Gli autori, Shigeyoshi Fujisawa e colleghi, suggeriscono che l'ippocampo ha quattro diversi tipi di modelli spaziali, uno per l'autolocalizzazione, uno per individuare gli altri, un terzo per le posizioni congiunte, e l'ultimo per le posizioni comuni, che si attiva quando è presente la persona o l'altro. Questa interpretazione estende la teoria della mappa cognitiva esistente su come l'ippocampo elabora luoghi e ricordi spaziali. "Pensiamo che la mappa cognitiva nell'ippocampo non sia solo per sapere dove si trova il sé", dice Fujisawa, "ma anche per tracciare le posizioni di altre persone, animali o oggetti e per comprendere l'ambiente spaziale che ci circonda".