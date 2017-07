Ricerca: Make to Care rilancia sfida a disabilità, in palio Silicon Valley

10 luglio 2017- 18:00

Roma, 10 lug. (AdnKronos Salute) - Stimolare e premiare le innovazioni che vanno al cuore dei bisogni delle persone con disabilità. Sostenerle e garantire loro un futuro. Ecco l’ambizione di Make to Care, il contest ideato lo scorso anno da Sanofi Genzyme che oggi rinnova il suo connubio con Maker Faire Rome - The European Edition 4.0 che torna quest’anno dal 1 al 3 dicembre 2017.Tra tutte le idee e i progetti che si iscriveranno entro il 15 settembre nella sezione healthcare & wellness della nuova Call for Makers, il Comitato di Valutazione presieduto da Giuseppe Novelli, rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, selezionerà i progetti più innovativi e originali nel proporre soluzioni concrete per migliorare la quotidianità delle persone che convivono con una qualche forma di disabilità oppure di chi si prende cura di loro. "Sono felice di poter rinnovare la mia partecipazione a Make to Care - commenta Novelli -Questo progetto ha il merito di far emergere eccellenze e talenti italiani, provenienti anche dalle nostre università, che sanno cogliere un bisogno concreto legato alla quotidianità dei pazienti e impegnano la propria creatività e spirito imprenditoriale per dare risposte efficaci. L’esperienza della prima edizione è stata appassionante e sono certo che anche quest’anno troveremo progetti interessanti e ambiziosi".Il 29 novembre, a Roma, durante un evento che anticipa l’inizio della Maker Faire, i candidati avranno a disposizione 5 minuti per presentare la propria idea, sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi la nuova edizione. Sarà in questa sede che Polifactory, per conto di Fondazione Politecnico e in qualità di partner tecnico-scientifico della nuova edizione del Contest, presenterà il primo report sull’ecosistema dell’innovazione a favore della disabilità. Tutti i progetti finalisti saranno ospitati all’interno di Maker Faire Rome - The European Edition 4.0, presso la Fiera di Roma dal 1 al 3 dicembre. Come riconoscimento, per i primi due progetti classificati un’esperienza nella Silicon Valley. I vincitori, si legge in una nota, negli usa avranno la possibilità di visitare alcune realtà nel cuore pulsante dell’innovazione: imprese di prototipazione rapida e stampa in 3D, giovani e brillanti startup che puntano a rivoluzionare il settore della salute e del benessere grazie a nuove tecnologie, big data, collaborazioni con università e colossi del web. E ancora fab lab, incubatori e spazi di coworking. Un insieme di stimoli e momenti di confronto che possono dar origine a proficue sinergie e future collaborazioni. E aprire nuovi orizzonti per rispondere alle esigenze di chi convive con una disabilità. Questa opportunità sarà gestita grazie alla collaborazione con Aster, società della Regione Emilia Romagna per la ricerca e l’innovazione e il suo presidio negli Stati Uniti.Le informazioni per partecipare, insieme al regolamento e ai criteri di inclusione, sono disponibili sul sito del progetto www.maketocare.it. È possibile seguire Make to Care anche sulla pagina Facebook: www.facebook.com/MaketoCare.