23 maggio 2019- 17:38 Ricerca: Medaglia d'Oro Fondazione Bietti a Napoleone Ferrara

Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - Medaglia d'Oro della Fondazione Gian Battista Bietti a Napoleone Ferrara, considerato tra gli scienziati italiani più importanti al mondo. La consegna avverrà venerdì a Roma, nell'ambito del 17° Congresso della Società oftalmologica italiana (Soi), al Roma Convention Center 'La Nuvola', nella sala Auditorium alle 12.15, dalle mani di Mario Stirpe, presidente della Fondazione G.B.Bietti. Oggi, accompagnato da Mario Stirpe e da Matteo Piovella, presidente della Soi, Napoleone Ferrara sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Ferrara nel 2010 - ricorda una nota - si è aggiudicato il Lasker Award 2010 per aver identificato il Vegf, fattore di crescita vascolare endoteliale che gli valse anche una candidatura al Nobel per la medicina. La scoperta di Vefg ha permesso lo sviluppo di terapie per malati affetti da degenerazione maculare, principale causa di cecità al mondo. Il prestigioso Premio Lasker si assegna unicamente a quegli scienziati che hanno cambiato la storia dell'umanità. Napoleone Ferrara ha cominciato i suoi studi all'Università di Catania. Le sue ricerche e le sue scoperte scientifiche si sono spostate poi negli States. Attualmente è Senior Director al Moores Cancer Center of California a San Diego.