Ricerca: Papa, accettare le novità delle scoperte scientifiche, mai arroccarsi

12 maggio 2017- 14:15

Udienza agli astronomi della Specola Vaticana

Città del Vaticano, 12 mag. (AdnKronos Salute) - "Non bisogna mai aver paura della verità, né arroccarsi in posizioni di chiusura, ma accettare le novità delle scoperte scientifiche in atteggiamento di totale umiltà". E' il monito di Papa Francesco, ricevendo in udienza i partecipanti all'incontro promosso dalla Specola Vaticana sul tema 'Buchi neri, onde gravitazionali e singolarità dello spazio-tempo'. "Camminando verso le periferie della conoscenza umana, si può veramente fare una esperienza autentica del Signore, che è in grado di colmare il nostro cuore", osserva il pontefice che nel pomeriggio sarà a Fatima in occasione del centenario dalle apparizioni mariane."I temi sui quali vi siete confrontati in questi giorni a Castel Gandolfo - osserva - sono di particolare interesse per la Chiesa, perché riguardano questioni che interpellano in profondità la nostra coscienza: questioni quali l'inizio dell'universo e la sua successiva evoluzione, la struttura profonda dello spazio e del tempo, solo per citarne alcune. E' chiaro che questi temi hanno una particolare rilevanza per la scienza, la filosofia, la teologia e anche per la vita spirituale. Essi rappresentano una 'arena' in cui queste diverse discipline si sono incontrate e talvolta scontrate". Bergoglio ricorda monsignor Georges Lemaitre che, "nella duplice veste di sacerdote cattolico e di cosmologo, in una incessante tensione creativa fra scienza e fede ha sempre lucidamente difeso la netta distinzione metodologica tra i campi della scienza e della teologia, visti come ambiti di competenze diverse, che tuttavia si unificarono armoniosamente nella sua vita. Tale distinzione, già presente in San Tommaso d'Aquino, preserva dal generare cortocircuiti che sono nocivi sia alla scienza che alla fede".