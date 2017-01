Ricerca: scoperti 'microbi delle meraviglie', all'origine vita complessa

12 gennaio 2017- 09:45

Roma, 12 gen. (AdnKronos Salute) - Un team internazionale di ricerca, diretto dall'Uppsala University in Svezia, ha scoperto un gruppo di microbi che fornisce nuovi dati su come è emersa sulla terra la vita cellulare complessa. Lo studio, pubblicato su 'Nature', fornisce nuovi dettagli su come, miliardi di anni fa, tipi cellulari complessi come quelli che formano piante, funghi, animali ed esseri umani, sono evoluti dai più semplici progenitori microbici.In pratica, si tratta di un gruppo di microrganismi fondamentali per la comprensione dell'evoluzione della vita sulla terra, da cellule semplici a complesse. I ricercatori descrivono un nuovo gruppo di Archaea, l'Asgard archaea, che rivela importanti dettagli sull'evoluzione delle cellule eucariotiche.