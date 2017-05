Ricerca: sonno di bellezza, chi dorme poco è meno attraente

18 maggio 2017- 10:15

Roma, 18 mag. (AdnKronos Salute) - La scienza conferma il 'mito' del sonno di bellezza. Chi dorme poco, infatti, risulta meno attraente. Lo ha scoperto un nuovo studio dei ricercatori dell'Università di Stoccolma, pubblicato sul 'Royal Society Open Science' journal. La ricerca ha coinvolto 25 volontari che hanno accettato di farsi fotografare dopo aver accumulato due notti consecutive di riposo, e poi di nuovo dopo aver dormito solo 4 ore per due giorni di fila. A quel punto a 122 persone è stato chiesto di guardare le foto e dare un voto ai protagonisti in base alla loro bellezza, ma anche a salute, sonno e credibilità. E di rispondere alla domanda: "Quanto vorresti socializzare con la persona nella foto?".Ebbene, quando avevano dormito poco i 'modelli' sono stati percepiti come meno attraenti, meno in salute e - comprensibilmente - più assonnati. Inoltre i 'giudici' hanno preferito socializzare con chi aveva riposato bene. Nessuna differenza, invece, per quanto riguarda la credibilità delle 'cavie umane'. "Questi risultati suggeriscono che la mancanza di sonno possa essere rilevata in un viso e che le persone sono meno inclini ad interagire con chi pare aver dormito poco", concludono gli autori guidati da Tina Sundelin. Insomma, il sonno si conferma davvero un alleato di bellezza e fascino. E oltretutto predispone ai rapporti sociali.