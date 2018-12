5 dicembre 2018- 15:28 Ricerca: torna la maratona Telethon di raccolta fondi sulle reti Rai Dal 15 al 22 dicembre, borsa di studio intitolata alla memoria di Fabrizio Frizzi

Roma, 5 dic. (AdnKronos Salute) - Riparte la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon. Anche quest’anno la Rai sarà presente dal 15 al 22 dicembre con la 29esima edizione della maratona televisiva per sostenere e finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. 'Uno Mattina in Famiglia' con Ingrid Muccitelli e Luca Rosini ospiterà l’accensione del numeratore che segnerà l’inizio ufficiale della maratona sabato 15 dicembre. A seguire, sempre sabato, in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici, accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra, condurrà 'Festa di Natale', la serata interamente dedicata a Fondazione Telethon, per la regia di Maurizio Pagnussat. Fino al 31 dicembre sarà attivo il numero solidale 45510, per sostenere la campagna."Tra gli ospiti della serata l’attore Luca Zingaretti, anche quest’anno volto dello spot della campagna 'Presente' di Fondazione Telethon, che reciterà un monologo sulla storia di John Crowley (già ispiratrice del film 'Misure Straordinarie') e di Rossella Passero, una ragazza con malattia di Pompe - sottolinea Telethon - Saranno inoltre presenti alla serata il cantante Gigi D’Alessio, per raccontare la storia di due bambini con una rara malattia metabolica trattati all’Istituto Telethon di Pozzuoli (Napoli), il Trio Medusa con il presidente di Uildm Marco Rasconi e Flavio Insinna, che leggerà un estratto del monologo satirico di Pierpaolo Baingiu sulla fibrosi cistica. In collegamento da Milano anche Vincenzo Salemme".Fondazione Telethon ha annunciato di aver intitolato alla memoria di Fabrizio Frizzi una delle borse di studio annuali erogate dall’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli, Napoli, centro all’avanguardia per la ricerca sulle malattie genetiche rare. La prima assegnataria della borsa 'Fabrizio Frizzi' è la ricercatrice Diletta Siciliano, che studia i meccanismi alla base delle malattie lisosomiali all’interno del gruppo di ricerca del professor Andrea Ballabio.Oltre al palinsesto televisivo, l’iniziativa vedrà il coinvolgimento di Radio Rai dal 15 al 22 dicembre, con approfondimenti all’interno dei suoi programmi e con l’esclusiva personalizzazione del segnale orario con un messaggio sulla maratona su Radio1, Radio2, Radio3, Isoradio, Rai Radio Classica, Rai RadioKids, Rai Radio Live, Rai Radio Techetè, Rai Radio Tutta Italiana.Tra le novità, Radio1 con Life, condotto da Annalisa Manduca e Michele Mirabella, dedicherà il 16 dicembre uno speciale a Fondazione Telethon raccontando le nuove prospettive della medicina. Anche quest’anno Radio3 con Radio3 Scienza, condotto da Rossella Panarese in una puntata speciale dal titolo 'La ricerca raccontata ai bambini' in onda il 19 dicembre, spiegherà il lavoro dei ricercatori Telethon a un pubblico di giovanissimi.Inoltre, sabato 15, domenica 16 e sabato 22 dicembre in oltre tremila piazze in tutta Italia saranno distribuiti i Cuori di cioccolato dai volontari di Fondazione Telethon e Uildm, e di Avis volontari sangue, Anffas e Unpli. Dhl è partner ufficiale di questa iniziativa. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotti e prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Un’idea originale per un regalo di Natale fatto con il cuore.