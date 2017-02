Roma, Policlinico Umberto I assume 40 infermieri: al via selezione

17 febbraio 2017

Roma, 17 feb. (AdnKronos Salute) - Assunzione a tempo indeterminato per 40 infermieri al Policlinico Umberto I di Roma. Sul sito dell'ospedale, informano dalla struttura capitolina, "è stato pubblicato l'avvio delle procedure di preselezione, per circa 19mila candidati, che partecipano al concorso pubblico, per titoli e esami, a 40 posti di collaboratore professionale sanitario-infermiere". Le prove si svolgeranno dal 3 al 10 marzo presso la Scuola di formazione professionale della polizia penitenziaria di Roma."Si avvia così il programma più ampio della Regione Lazio di assunzione di personale medico e infermieristico - dichiarano il governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il direttore generale del Policlinico Umberto I, Domenico Alessio - destinato ad adeguare gli organici delle strutture sanitarie regionali, carenti per effetto del blocco del turnover, durato ormai 10 anni, a seguito del commissariamento della Regione per effetto dell'enorme deficit della sanità accumulato nel tempo. La corretta politica sanitaria della Regione sul contenimento dei costi, senza compromettere la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie alla cittadinanza, ha consentito il superamento di tali restrizioni anche grazie a una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti delle strutture sanitarie regionali".