11 ottobre 2018- 13:32 Salute: 10 minuti al giorno di attività fisica fanno bene alla memoria

Roma, 11 ott. (AdnKronos Salute) - Se dieci minuti al giorno di meditazione fanno bene al cervello rendendolo più 'smart', anche lo sport ha effetti benefici. Lo certifica uno studio giapponese dell'università di Tsukuba, pubblicato su 'Pnas', dal quale emerge che dieci minuti di esercizio fisico intenso fanno bene alla memoria. L'attività fisica infatti avrebbe un impatto sulle regioni dell'ippocampo responsabili dei ricordi. Precedenti studi avevano già orientato i ricercatori su questa ipotesi, verificando che qualche minuto di corsa su un tapis roulant migliorava la memoria nei topi. In questo nuovo studio è stato osservato, dopo qualche esercizio fisico, il cervello di 36 giovani adulti in buona salute attraverso Risonanza magnetica. Risultato: queste brevi sedute quotidiane di sport hanno rapidamente migliorato la memoria dei partecipanti. Gli esercizi hanno provocato una forte attività dell'ippocampo, la regione del cervello responsabile della formazione dei nuovi ricordi oltre che la memoria dichiarativa, dei fatti e quella episodica. Sono state anche riscontrate maggiori connessioni tra le diverse regioni dell'ippocampo e della corteccia, noti per supportare il trattamento della memoria dettagliata. Lo sport ha favorito la neurogenesi - ovvero la formazione dei neuroni - in queste zone del cervello, incrementando così le funzioni mnemoniche. Queste stesse zone sono peraltro le prime a deteriorarsi con l'età o con l'Alzheimer. Migliorare il funzionamento dell'ippocampo permetterebbe dunque di ottimizzare la memoria quotidiana. "Studi futuri dovranno testare gli effetti a lungo termine di attività fisica leggera sulla perdita di memoria legata all'età", affermano i ricercatori.