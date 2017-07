Salute: 5 regole per star meglio baciandosi, anche al lavoro

3 luglio 2017- 14:55

'Bacia di più e vivi meglio', flash mob al Centro Santagostino di Milano

Milano, 3 lug. (AdnKronos Salute) - Bacia tanto, bacia spesso, anzi ogni giorno. Lo psichiatra Michele Cucchi promuove il più affettuoso dei gesti come "uno straordinario strumento di relazione sociale. Non solo tra innamorati, ma anche tra amici e familiari, sul lavoro" e persino 'in corsia', come faranno i pazienti del Centro medico Santagostino in occasione del World Kiss Day che si celebra giovedì 6 luglio. L'iniziativa si chiama 'Bacia di più e vivi meglio': gli utenti del Santagostino sono invitati a scambiarsi effusioni con un mini flash mob fotografico in sala d'attesa. E per prolungare l'effetto benefico del volersi bene, Cucchi, direttore sanitario del Centro milanese, insegna le '5 regole per star meglio'. Baciandosi. "Il bacio - spiega - è importante all'interno dei comportamenti a favore della socialità, perché aiuta a entrare in contatto intimo con l'altro e a vincere resistenze psicologiche. Qualsiasi tipo di bacio (fraterno, amicale, di coppia) è in grado di stimolare in chi lo dà e in chi lo riceve la produzione di ossitocina, l'ormone dell'affiliazione, della condivisione e dell'attaccamento: tutti aspetti che all'interno delle relazioni oggi tendono a mancare. Molti autori hanno ormai dimostrato come sia l'ossitocina l'ormone che regola i comportamenti collaborativi rispetto a quelli competitivi o aggressivi: il suo aumento produce comportamenti e atteggiamenti mentali di apertura, intimità e collaborazione, sostiene la capacità di empatizzare e aumenta la capacità di fidarci e affidarsi"."Grazie al bacio dell'innamorato, bocca a bocca - analizza Cucchi - ci si scambiano feromoni, le molecole dell'attrazione sessuale. L'uomo trasmette il testosterone, eccitante anche per la donna. Inoltre i baci danno un impulso diretto al rinencefalo, area antica del cervello che permette l'eccitazione sessuale". In generale, "i baci e le manifestazioni di affetto alimentano una reazione neurobiologica cerebrale che sostiene la cooperazione, l'accudimento reciproco e l'intimità. Dare spazio alle dimostrazioni fisiche di condivisione e vicinanza emotiva ci predispone mentalmente, si potrebbe dire neurobiologicamente, a trovare intesa ed empatizzare con l'altro".Secondo lo psichiatra, "il bacio può dare molti vantaggi anche in ambito professionale e lavorativo, ovviamente se si tratta di un sano gesto affettuoso adatto al contesto. Questo perché il bacio, la carezza, l'abbraccio permettono di uscire dalla propria 'zona di comfort': un cerchio ideale di 30 centimetri di raggio che circonda ciascuno di noi e rappresenta una sorta di protezione. Quando ci si bacia o ci si abbraccia si scavalca un confine oltre al quale è possibile entrare in contatto con l'altro con tutti i sensi: olfatto, gusto, tatto. Questo aiuta a costruire una relazione, costringe a fare un atto di fiducia verso l'altro e a vincere la diffidenza". Ecco perché "creare occasioni di contatto all'interno di un gruppo di lavoro o tra colleghi è uno dei compiti di un team leader, che così rende i membri più affiatati e complici, migliorando la produttività dell'intero ufficio".Ecco le 5 regole dettate da Cucchi per sfruttare l'effetto-bacio nella vita quotidiana:1) Bacia ogni giorno. Il bacio deve essere un piccolo grande gesto, che sostiene le relazioni di fiducia e intimità e produce benessere come il sorriso, per via dei feedback neurali che innesca.2) Bacia e coccola. Qualsiasi gesto di affetto aiuta a entrare in sintonia con l'altro, al contrario se questi mancano si è più inclini alla competizione, al confronto e al conflitto.3) Anche un piccolo rito quotidiano conta. Perdere un minuto in più alla mattina per salutare con un bacio affettuoso un proprio caro o il partner è un gesto semplice che può cambiare la giornata.4) Non trascurare i baci serali. Oltre al saluto della mattina, è importante dedicare ai propri cari un sorriso, un abbraccio e un bacio anche quando si torna casa dopo il lavoro. 5) Dedica più tempo agli amici. Quando si incontra una persona che si conosce è utile prendersi del tempo per salutarla bene: guardarla negli occhi, sorriderle e darle un bacio sulla guancia, magari stringendole le mani. In questo modo le si induce una scarica ormonale che la farà sentire accolta, accudita, protetta e sicura.