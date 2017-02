Salute: 8 benefici del sonnellino, -37% malattie coronariche e livello stress

Tutti i benefici secondo l'esperto

Milano, 17 feb. (AdnKronos Salute) - Il sonnellino è un toccasana per la salute. Anche la scienza lo conferma, come evidenzia la National Sleep Foundation che mette in evidenza quanto la pennichella quotidiana apporti alcuni vantaggi fondamentali per la nostra salute e per il nostro benessere, dalla riduzione dello stress al rafforzamento del sistema immunitario, fino alla riduzione del 37% dell’incidenza di malattie coronariche. Ecco otto benefici del sonnellino secondo Sergio Garbarino, neurologo, neurofisiologo e consulente di 'Sonnomedica', centro specializzato nella medicina del sonno a Milano:1) Aiuta ad alleviare e a tollerare meglio lo stress: in volontari sani, il pisolino fatto due ore dopo una notte di deprivazione di sonno, sembrerebbe ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Analogamente, un pisolino di 30 minuti sembra ridurre i livelli di stress negli studenti universitari. "Non tutti sanno che riposare anche per un paio di ore può essere un'ottima strategia per la riduzione dello stress, così come la meditazione, lo yoga o il thai chi", sostiene Garbarino.2) Migliora la salute del sistema cardiovascolare: un ampio studio di coorte su individui sani ha dimostrato che coloro che fanno frequenti sonnellini presentano il 37% in meno di probabilità di morire di malattia coronarica nel corso dei sei anni di follow-up. Anche chi fa sonnellini occasionali ha una riduzione del 12% del rischio di mortalità per patologia coronarica. "La prova più convincente che abbiamo finora è che fare dei pisolini regolari porta effetti positivi per il cuore e per la pressione arteriosa. Già solo per questo la siesta meriterebbe di essere riabilitata", aggiunge Garbarino.3) Rinforza il sistema immunitario: quando siamo deprivati di sonno, il sistema immunitario si indebolisce. Se ci capita di aver dormito poco una notte, un pisolino prima della notte seguente ci aiuta a non indebolire il nostro sistema immunitario.4) Migliora la memoria e l'apprendimento: è noto che una buona notte di sonno aiuta a ricordare ciò che abbiamo appreso nella giornata precedente. "Il pisolino, anche solo di un’ora o poco meno, ha il medesimo effetto, soprattutto sulla memoria dichiarativa (basata sui fatti/informazioni)", spiega ancora Garbarino.5) Migliora le performance e la vigilanza: se ci sentiamo stanchi o sonnolenti durante il giorno, le nostre performance al lavoro saranno più scadenti. "Fortunatamente un breve pisolino di soli 25 minuti può risolvere questo problema".6) Migliora la sicurezza sulle strade, abbassa il rischio di incidenti stradali e di infortuni sul lavoro: un pisolino prima di mettersi in viaggio alla guida del proprio automezzo, o durante la guida se viaggiamo da oltre due ore, è il miglior sistema di prevenzione per gli incidenti stradali soprattutto durante la guida notturna. Lo stesso effetto benefico sulla sicurezza e sul rischio di infortuni lo otteniamo con un pisolino prima del turno notturno (riduzione di circa il 40% del rischio).7) Migliora l'umore: il sonnellino è uno dei modi migliori e più facili per migliorare il nostro umore quando siamo un po' giù.8) Aiuta a trovare soluzione per i problemi: è esperienza comune addormentarsi e non sapere come risolvere un problema e trovare la soluzione nel sonno o comunque avere una visione più chiara del problema al risveglio, "soprattutto se il sonnellino è abbastanza lungo da includere la fase Rem, quella dei sogni", conclude Garbarino.