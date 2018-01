Salute: a Milano 11 mila bebè l'anno, 2 pacchi dono ai nati nel 2018

11 gennaio 2018- 17:13

Milano, 11 gen. (AdnKronos Salute) - Due pacchi dono per accogliere i bimbi che nasceranno nel 2018 a Milano, dove ogni anno vengono alla luce circa 11 mila bebè. Sono i kit offerti dal Comune con la collaborazione di Energie Sociali Jesurum Lab e il supporto di diversi sponsor, grazie alle iniziative 'Benvenuti nella casa delle coccole', avviata nel 2017, e 'Benvenuti nella casa del sorriso', che debutta invece quest'anno. I regali possono essere ritirati gratuitamente in una delle 84 Lloys Farmacie (lettere con apposite istruzioni verranno inviate a poche settimane dalla nascita dei bimbi) e contengono il primo prodotti per la salute e il benessere di mamma e neonato, il secondo strumenti per l'igiene orale delle famiglie con piccoli tra 4 e 8 mesi, accompagnati da materiale informativo redatto con l'aiuto degli esperti dell'università Statale. "Dopo la positiva esperienza dello scorso anno - hanno spiegato oggi in conferenza stampa a Palazzo Marino gli assessori comunali Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali, Salute e Diritti) e Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici - siamo felici di annunciare il proseguimento di 'Benvenuti nella casa delle coccole' anche per il 2018. Nel corso dello scorso anno abbiamo ricevuto consigli e suggerimenti da parte dei neogenitori che hanno ritirato il loro pacco dono in farmacia e li abbiamo ascoltati con attenzione. Quest'anno insieme ai partner abbiamo rimodulato il kit di benvenuto e speriamo che sia apprezzato dai neogenitori. Ringraziamo anche gli sponsor che hanno permesso la nascita di un nuovo kit di benvenuto dedicato all'igiene e alla prevenzione orale dei più piccoli". "Queste due iniziative - hanno sottolineato Majorino e Cocco - sono il segno tangibile di una città che, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, è sempre più inclusiva e vicina alle famiglie".