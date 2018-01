Salute: a Roma la Corsa di Miguel, fra i podisti anche pazienti con diabete

4 gennaio 2018- 15:48

Giovedì 11 la presentazione al Maxxi, la gara il 21

Roma, 4 gen. (AdnKronos Salute) - Torna a Roma la Corsa di Miguel. L'edizione 2018 della manifestazione che ricorda la figura del maratoneta poeta argentino Miguel Benancio Sanchez, uno degli oltre trentamila desaparecidos argentini ucciso nel 1978, sarà presentata giovedì 11 gennaio, alle 11.30, al Maxxi di via Guido Reni. Tutti i podisti delle società colpite dal terremoto del 2016 potranno usufruire dell'iscrizione gratuita alla gara. Peraltro, già prima dell'iniziativa, diversi gruppi avevano annunciato l'arrivo a Roma per il 21 gennaio, giorno in cui si svolgerà la corsa giunta all'edizione numero 19. Fra questi, i podisti di Norcia Run, protagonisti di un arrivo all'Olimpico mano nella mano un anno fa, e il Cus Camerino. Proprio un atleta della cittadina marchigiana, Samuele Grasselli, indossò il pettorale numero uno nell'ultima edizione. Ad affrontare la gara anche oltre cento pazienti con diabete dell'Associazione nazionale italiana atleti diabetici (Aniad), allenati dal diabetologo e vicepresidente dell'Aniad, Felice Strollo. Diverse le modalità per iscriversi alla manifestazione. C'è la possibilità di aderire su internet (www.lacorsadimiguel.it) ma anche - per la non competitiva dei 10 chilometri e per la Strantirazzismo per scuole, famiglie e associazioni di 3 km - nei negozi Cisalfa di Roma e nelle 60 edicole 'migueliste', che hanno voluto condividere il messaggio della Corsa di Miguel e sono sparse in giro per tutta la città (la mappa su https://www.lacorsadimiguel.it/iscrizione-in-edicola/). Obiettivo della partecipazione dei pazienti diabetici è "lottare contro il pregiudizio, perché una diagnosi non ferma la corsa". Previsti punti di rilevazione dati e supporto medico. Il tutto consentirà di raccogliere "un'ampia serie di informazioni sulla risposta fisiologica allo sforzo e sulle migliori strategie adottate in termini di allenamento, trattamento farmacologico ed integrazioni nutrizionali utili a tutti gli atleti che vorranno prepararsi alle prossime manifestazioni".Inoltre, grazie all'accordo rinnovato con la Federugby - fanno sapere gli organizzatori - tutti i podisti che si presenteranno a ritirare individualmente il pettorale e il pacco gara (t-shirt tecnica Mizuno e scalda collo griffato Corsa di Miguel) il 19 e 20 gennaio - dalle 10 alle 19 e sabato dalle 10 alle 18 - alla Sala delle Armi del Foro Italico, riceveranno un buono sconto del 20% per assistere al match degli Azzurri contro l'Inghilterra allo Stadio Olimpico il 4 febbraio prossimo.Venerdì 12 gennaio, infine, con la Corsa di Miguel arriveranno nel museo capitolino alcune classi delle scuole romane per una visita guidata dal titolo 'Miguel al Maxxi'.