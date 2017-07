Salute: allarme esperti, diabete e obesità le nuove malattie urbane

3 luglio 2017- 15:51

Lettera aperta a 8 mila sindaci per città più sane

Roma, 3 lug. (AdnKronos Salute) - Nel 1950 un abitante del pianeta su 3, pari a 749 milioni di persone, viveva in città. Oggi è uno su 2, cioè 3,9 miliardi. Entro il 2050 saranno 2 su 3, per 6,4 miliardi. Contemporaneamente cresce il numero di diabetici, passati dai 285 milioni del 2010 ai 415 mln di oggi, e di persone sovrappeso e obesi, ben 2,2 miliardi nel mondo, con un raddoppio in oltre 70 Paesi dal 1980. A lanciare l’allarme sono gli esperti, che hanno rivolto un appello a quasi 8 mila sindaci italiani a collaborare per migliorare la salute nelle città della penisola.Un problema che, spiegano nel documento, non riguarda solo i grandi centri: nelle 28 megalopoli, infatti, ha trovato casa solo il 12,5% della popolazione urbana mondiale. Più della metà vive in città con meno di 500 mila abitanti, come Bologna, Firenze, Bari, Verona. L'invito a contrastare la 'nuova epidemia urbana', come l'Oms definisce l’aumento delle malattie croniche non trasmissibili nelle città, è stato inoltrato oggi in occasione del II Health City Forum organizzato a Roma da Health City Institute, Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation e Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con il contributo non condizionante di Novo Nordisk. Con una lettera aperta ai primi cittadini, Antonio De Caro, presidente Anci e sindaco di Bari, Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci e sindaco di Catania, e Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci, in rappresentanza del Gruppo di lavoro dell’associazione su 'Urban health', hanno sollecitato i colleghi ad attivarsi nel creare reti di collaborazione pubblico-privato, mettere in atto politiche urbane che abbiano come priorità la salute dei cittadini, impegnarsi nel prevenire le malattie croniche non trasmissibili, come diabete e obesità, per fronteggiare questa emergenza. La lettera è stata firmata anche da Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità; Andrea Lenzi, presidente Health City Institute; Giovanni Malagò, presidente Coni, e Simona Arletti, presidente Rete italiana città sane dell’Oms. "Il crescente inurbamento e la conseguente urbanizzazione sono legati a doppio filo con la crescita drammatica delle malattie croniche non trasmissibili, come diabete e obesità, provocata anche dalle modifiche agli stili di vita alimentari e fisici", ha spiegato Lenzi. Una situazione che "riguarda anche il nostro Paese. Per questo - scrivono i firmatari - chiediamo di porre come priorità la salute e che la stessa sia nelle agende e nelle strategie del buon vivere nelle nostre città".